Cristiano Ronaldo in gol da 12 partite consecutive. Come nel 2014/2015

Dopo l'assenza contro il Malaga, ieri sera Cristiano Ronaldo è sceso di nuovo in campo e, come gli succede spesso, ne ha approfittato per fare gol. In questo modo ha eguagliato il record di 12 partite consecutive con la maglia della Real Madrid in cui ha segnato almeno una rete. Gli era già successo nella stagione 2014/2015: quella volta furono 20 i gol in totale.

Cristiano Ronaldo in gol da 12 partite consecutive

Stavolta Cristiano Ronaldo ha fatto meglio, con 22 reti all'attivo e una media gol di 1,83 centri ogni presenza. Le sue 'vittime'? Real Sociedad, PSG (2), Betis, Alavés, Getafe, Eibar, Girona, Juventus (2), Atletico Madrid e Athletic Bilbao.

In tutto sono 42 i gol di Cristiano Ronaldo in stagione fino a questo momento, tanti quanti ne aveva messi a segno in totale in quella passata. Gli restano di sicuro ancora 10 partite da giocare, quindi tutto lascia presupporre che il portoghese possa migliorare il suo score rispetto al 2016/2017. In totale, a oggi ha segnato 448 gol in 433 partite con la maglia del Real Madrid.