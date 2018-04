Jovic decide la semifinale contro Schalke con uno splendido colpo di tacco: in finale Niko Kovac affronterà il Bayern Monaco, club che allenerà dalla prossima stagione.

2 ore fa

Niente da fare per lo Schalke di Domenico Tedesco, in finale di Coppa di Germania ci va l'Eintracht Francoforte che a Gelsenkirchen si impone 1-0 grazie allo splendido colpo di tacco di Jovic al 75'. Il 19 maggio all'Olympiastadion di Berlino si affronteranno in finale il Bayern Monaco di Heynckes e l'Eintracht di Niko Kovac, che dalla prossima stagione allenerà proprio i bavaresi. Sarà una sorta di passaggio di consegne anticipato.