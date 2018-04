La squadra di Emery raggiunge in finale la sorpresa Les Herbiers grazie alla doppietta dell'attaccante francese e alla rete di Nkunku. Diomandé segna il gol del momentaneo 1-1.

Sarà PSG-Les Herbiers la finale di Coppa di Francia. Il prossimo 8 maggio allo Stade de France la squadra di terza serie transalpina cercherà l'impresa contro la formazione di Emery, che in semifinale contro il Caen ha vinto 3-1 non senza fatica. Mbappé sblocca il match al 25', al 43' il pareggio di Diomandé con un tiro - deviato - dalla distanza. All'81', dopo un gol annullato a Cavani col VAR per fuorigioco, Mbappé segna la sua doppietta e fa tirare un sospiro di sollievo a Emery. Nel finale arriva anche il terzo gol di Nkunku. Ora il PSG, campione di Francia e vincitorie della Coppa di Lega, può fare il tris con la Coppa di Francia. L'8 maggio sugli spalti dello Stade de France potrebbe esserci Neymar, che il 17 maggio si sottoporrà a un controllo e il 19 maggio potrebbe anche pensare di giocare uno scampolo di partita nell'ultima giornata di Ligue 1 contro il Caen.