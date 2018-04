Clasico Barcellona-Real Madrid: biglietti ospiti a 129 euro

In vendita i primi biglietti per il Clasico in programma al Camp Nou il 6 maggio alle 20.45: settore ospiti del Camp Nou a 129 euro.

1 condivisione

8 ore fa

Share Condividi Twitta

Data e orario del Clasico di ritorno sono confermate: Barcellona-Real Madrid, match valido per la 36esima giornata di Liga, si giocherà al Camp Nou domenica 6 maggio alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Fox Sports (canale 204 di Sky). Dopo 33 turni i blaugrana comandano il campionato con 83 punti, il Real Madrid è terzo a 68 e l'Atletico Madrid secondo a 71: la squadra di Valverde potrebbe laurarsi campione di Spagna proprio davanti agli eterni rivali. I Blancos arriveranno all'appuntamento cinque giorni dopo aver disputato la semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Sapranno quindi se sarà ancora possibile chiudere la stagione con un titolo o meno. Intanto il Real Madrid ha iniziato la vendita per il settore ospiti del Camp Nou. I prezzi, come prevedibile, sono tutt'altro che abbordabili. Per seguire le Merengues al Camp Nou i tifosi del Real dovranno sborsare 129 euro. Una cifra notevole, certo, ma sono spicci in confronto ai pacchetti vip da 1450 e 2270 euro che saranno messi in vendita dal Barça. 8 Facebook Twitter Pinterest 3 dicembre 2016: Barcellona-Real Madrid 1-1

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Chiudi 1 di 8