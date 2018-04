Allo Stadio Olimpico sono previsti 5mila supporter del club inglese, ma i prezzi sono ritenuti troppo alti: circa 85 euro a biglietto.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nonostante ci siano diverse partite importanti da disputare nei rispettivi campionati, con un piazzamento nella prossima edizione della Champions League ancora da conquistare, i pensieri dei tifosi di Liverpool e Roma è già inevitabilmente proiettato verso la doppia sfida della semifinale.

Ieri nella Capitale si sono registrate code chilometriche composte dai tifosi giallorossi per accaparrarsi i biglietti in vista di Roma-Liverpool, la partita di ritorno che è in programma mercoledì 2 maggio in uno stadio Olimpico che molto probabilmente registrerà il tutto esaurito.

Ma nelle ultime ore è montato il malcontento dei sostenitori dei Reds che hanno intenzione di seguire la propria squadra anche nella trasferta in Italia. Molti tifosi infatti si sono lamentati dei prezzi troppo alti dei biglietti.

Roma-Liverpool: proteste dei tifosi Reds per il prezzo dei biglietti

La protesta dei tifosi è stata riportata dai media inglesi: i biglietti per i 5mila posti riservati ai fan dei Reds per Roma-Liverpool hanno un costo di quasi 85 euro, ritenuto troppo alto anche perché va ad aggiungersi alle spese che vanno messe in conto per la trasferta.

In particolare sui social media è montata la rabbia per la differenza di prezzo rispetto alla partita fra i giallorossi e il Chelsea della fase a gironi. In quel caso i biglietti per i tifosi inglesi costavano quasi 35 euro in meno.

Oltre al problema economico, a rendere più scomodo l'acquisto dei biglietti sono le misure di sicurezza imposte dalla Roma: non solo potranno comprarli i tifosi che hanno partecipato almeno ad una trasferta nell'ultimo anno, ma su richiesta del club capitolino i biglietti dovranno riportare il nome di chi lo ha acquistato. Qualche difficoltà in più per i tifosi dei Reds che però non mancheranno l'appuntamento con Roma-Liverpool. Perché l'amore per la propria squadra in un appuntamento così importante giustifica anche una spesa del genere.