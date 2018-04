Il centrale del Defensor Sporting cerca di ricevere il quinto cartellino giallo per scontare la squalifica nel turno successivo, l'arbitro però non lo accontenta.

7 ore fa

Era in corso la partita tra Defensor Sporting e Liverpool de Montevideo, gara valida per la 12esima giornata della Primera Divisione uruguaiana. Arriva il momento di una sostituzione, German Rivero si avvia verso la panchina e fa di tutto per ricevere un cartellino giallo. Sarebbe il quinto, salterebbe quindi il turno successivo per squalifica. L'arbitro però conosce le intenzioni del giocatore e non lo accontenta nonostante questo si tolga la maglia quando è ancora in campo e si fermi a bordocampo per perdere tempo. Scene già viste e riviste (vero Mourinho?), ma stavolta l'esito è stato completamente diverso. L'ammonizione non è arrivata, Rivero dovrà guadagnarsela.