Champions League, Liverpool-Roma sarà visibile anche in chiaro

Serie A, le pagelle di Roma-Genoa: Under trascina i giallorossi

Serie A, nervi tesi in casa Roma: lite tra Dzeko e Florenzi

Al fischio finale di Pairetto è iniziata un'accesa discussione tra l’attaccante bosniaco e il terzino - stasera capitano - reo di non avergli passato il pallone. Per evitare che la situazione degenerasse è intervenuto Kevin Strootman che ha portato Dzeko negli spogliatoi.

La Roma vince 2-1 allo Stadio Olimpico contro il Genoa e si riprende il terzo posto al termine della 33esima giornata di Serie A . Decidono il gol di Under e l'autorete di Zukanovic, nel finale segna Lapadula.

A fine partita il bosniaco se l'è presa col compagno che non gli aveva passato un pallone davanti alla porta: Strootman ha fatto da paciere.

