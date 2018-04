Kolarov decisivo sia in fase offensiva che in fase difensiva e i giallorossi conquistano 3 punti pur facendo ampio turnover.

18 minuti fa di Elmar Bergonzini

Una vittoria importantissima per la Roma: i giallorossi battono il Genoa che nelle ultime 4 partite di Serie A aveva raccolto 8 punti, e restano al terzo posto riscavalcando immediatamente l'Inter che ieri aveva vinto nell'anticipo contro il Cagliari.

Di Francesco riesce a ottenere i 3 punti pur facendo parecchio turnover per far rifiatare i giocatori che nelle ultime settimane avevano speso tantissimo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale (De Rossi e Nainggolan restano in panchina per 90', Manolas, Schick e Strootman entrano solo a secondo tempo inoltrato).

Proprio per questo la vittoria è così importante: quello dei giallorossi è un passo decisivo verso la qualificazione diretta ai gironi della prossima Champions League, compiuto senza spendere troppe energie, anche se nel finale ha sofferto un po'.

I giocatori della Roma esultano a fine partita

Serie A, le pagelle di Roma-Genoa

Roma: Alisson 6,5; Florenzi 6,5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 7,5; Gerson 5,5 (dal 70' Manolas 6), Gonalons 6, Pellegrini 6; Under 7 (dal 76' Schick 6), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6 (dall'82' Strootman sv). All. Di Francesco 7.

Genoa: Perin 6; Rosi 5,5, Rossettini 5,5, Zukanovic 5; Migliore 6 (dal 60' Rossi 6), Rigoni 6, Bertolacci 6, Hiljemark 6 (dal 54' Medeiros 6), El Yamiq 6; Pandev 6,5 (dal 63' Cofie 6), Lapadula 6,5. All. Ballardini 6.

I migliori

Kolarov 7,5

Di fatto l'ha decisa lui, due volte. Prima con l'assist per il gol di Under, che ha sbloccato una partita non semplicissima, poi mettendo in difficoltà Zukanovic con un altro cross tagliato che porta all'autogol del rossoblù. Anche in fase difensiva regge bene.

Kolarov su Rosi

Under 7

Il suo gol è determinante perché la squadra di Ballardini difendeva molto bassa. Sta dimostrando di non essere solo un giocatore di talento, ma di avere anche il fiuto del gol. Può crescere ancora tanto e anche questo è significativo.

Under in azione

Di Francesco 7

Non ha vinto, ha stravinto. Ha ottenuto tutto quello che voleva: oltre ai 3 punti è anche riuscito a far riposare alcuni giocatori in vista delle prossime, delicatissime, partite (non soltanto di Serie A. Ha rischiato, ma alla fine ha avuto ragione.

Di Francesco, allenatore della Roma

I peggiori

Zukanovic 5

L'errore sul gol è evidente, di fatto è lui che taglia le gambe al Genoa. Uno svarione pacchiano, fortuna sua che nelle ultime giornate i rossoblù hanno conquistato punti a sufficienza per non doversi guardare alle spalle con preoccupazione.

Zukanovic

Dzeko 5,5

Ha fallito un gol facile facile. Stasera è apparso un po' sulle gambe, forse avrebbe dovuto riposare anche lui, ma Di Francesco non poteva cambiare troppo. Una giornata grigia ci sta, ma oggi non era davvero in palla.