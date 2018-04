L'allenatore italiano ha conquistato tutti a Gelsenkirchen, ma in società credono stia lavorando troppo e sono preoccupati.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Passione, impegno, professionalità e amore. Così Domenico Tedesco ha conquistato tutti. Lo Schalke è ai suoi piedi. A quattro partite dalla fine della Bundesliga, il club di Gelsenkirchen è secondo e ha 8 punti di vantaggio sul quinto posto. Nessuno, oltre al Bayern Monaco, ha fatto meglio.

Meglio di così non si poteva sperare. Negli ultimi anni lo Schalke non riusciva a competere: nel 2017 ha chiuso al decimo posto, quinto nel 2016, sesto nel 2015, in Champions League non ci arrivava dal 2014. L'exploit è tutto merito di Tedesco, della sua maniacalità.

Perché Domenico Tedesco studia, analizza, ragiona: prima di ogni partita passa ore e ore a guardare video degli avversari per capire dove poter far male. Passa giornate intere di fronte alla TV, anche durante le vacanze o i giorni di riposo.

Schalke, Tedesco è troppo passionale: il club prova a calmarlo

Lo scorso week-end, al termine del derby, i tifosi hanno invitato Tedesco in curva. Lo hanno abbracciato, lo hanno ringraziato, si sono tutti convinti delle sue abilità. Sanno quanto impegno ci sta mettendo. Il suo atteggiamento, che piace così tanto ai tifosi, preoccupa però paradossalmente i dirigenti. Il direttore sportivo Heidel ha perfino mandato una lettera alla moglie nella quale le chiedeva di convincere Tedesco a distrarsi almeno durante le feste, a non pensare solo al calcio.

Il presidente Tonnies ha la stessa preoccupazione, specie in vista dell'anno prossimo quando lo Schalke giocherà (verosimilmente) anche in Champions League e avrà ancor più impegni.

Domenico è un pescatore di uomini, mai vista una cosa così. Gli chiedo sempre quanto ha dormito, perché passa tutta la giornata a lavorare

Proprio per aiutare Tedesco in vista della prossima stagione, la società sta pensando di ingaggiare uno specialista della match analysis per aiutarlo ad avere informazioni sugli avversari. Perché allo Schalke passione, impegno, professionalità e amore vengono accettati con entusiasmo, ma Tedesco va oltre i limiti dell'umano.