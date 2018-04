Tifosi che attendono da 36 ore con sacchi a pelo e coperte, con la vendita libera tagliandi saranno esauriti in pochissime ore. E acquistare online diventa un'utopia.

3 ore fa di Francesco Bizzarri

Che la festa abbia inizio. Roma-Liverpool in programma mercoledì 2 maggio è già iniziata con la caccia al biglietto. Roma Store presi d’assalto, quello di Piazza Colonna in pieno centro registra file incredibili. Ma non da oggi, quando si è aperta la vendita libera dei tagliandi: già da due giorni i tifosi, anche accampati per non perdere il posto, sono in attesa del tanto agognato biglietto.

Sale la febbre Champions League. Praticamente esauriti i circa 2500 posti di Anfield per l’andata della semifinale da giocare a Liverpool. Ora l’Olimpico si riprepara ad un’altra festa, nella speranza di bissare così la fantastica serata contro il Barcellona, quella che ha portato i giallorossi di Di Francesco fin qui dopo una clamorosa rimonta.

Apertura degli store alle 10: tagliandi esauriti nel giro di poco tempo. Contro il Barcellona sfumarono in appena 8 ore, ora per Roma-Liverpool si vuole battere anche questo di record. La semifinale per il club capitolino è già storia.

Champions League, Roma-Liverpool: a caccia di un biglietto

Una partita a carte, una chiacchierata, tante risate. Così i tifosi aspettano la vendita libera dei biglietti per Roma-Liverpool, il match di ritorno della semifinale di Champions League. In prelazione sono volati via già 22mila tagliandi. Per la vendita libera ne rimangono a disposizione 35mila. Soldout in poche ore.

In ogni angolo della Capitale c’è gente che aspetta anche da 24-36 ore. Sacchi a pelo, coperte, qualcosa da mettere sotto i denti e ingannare l’attesa. Due sere fa un gruppo di tifosi era già accampato a Piazza Colonna, ha attirato addirittura l’attenzione del presidente della Lazio Claudio Lotito, che passando di lì si è intrattenuto con loro scattando qualche foto. Rigorosamente senza sciarpa della Roma. Il tutto si è svolto con la massima organizzazione: numeretti distribuiti, come al supermercato, e tutti in fila aspettando il proprio turno.

Costo dei biglietti decisamente alto, ma è una semifinale di Champions League:

Curva Sud/Nord 65 euro

Distinti Sud/Nord 85 euro

Parterre 120 euro

Tribuna Tevere 140 euro

Tribuna Monte Mario 160 euro

Tribuna Monte Mario Top 200 euro

Ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti a testa. Missione (quasi) impossibile invece per chi davanti ad un pc attende di comprare i tagliandi online. Attese virtuali stimate in un paio d'ore, con circa 17-18mila utenti connessi dalle prime ore del mattino.