A difesa di Gigi Buffon. L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, nonché senatore di Forza Italia, dice la sua su Real Madrid-Juventus e sul rigore assegnato dall'arbitro Michael Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez:

La Juventus - ha dichiarato a Il Corriere della Sera - meritava di eliminare il Real Madrid e andare in semifinale. Il rigore assegnato al 93' non era chiaro, ci sono ancora tanti dubbi. Assurdo poi che Oliver abbia cacciato Buffon, è stato un c****ne

Sulla Roma ha detto:

Giusto ieri sera stavo cenando con Gandini (ad della Roma, ndr), il 2 maggio sarà in tribuna all'Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League Roma-Liverpool. Dopo 31 anni e mezzo trascorsi al Milan restiamo rivali, io sono e sarò sempre rossonero. Ma in Europa siamo alleati perché chi vince porta punti a tutta l'Italia e ci permette di avere 4 squadre in Champions

Sulla finale di Istanbul persa dal Milan contro il Liverpool:

Credo possiate immaginare cosa provo per il Liverpool dopo quella partita. Non ho dormito per 3 mesi, mai nessuno nella storia della competizione si era fatto rimontare in finale dopo essere andato in vantaggio 3-0. Per questo dico forza Roma!