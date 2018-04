I quotidiani sportivi si concentrano sulla vittoria dell'Inter di ieri e sulle partite del turno infrasettimanale di campionato in programma stasera.

Il campionato italiano entra nelle sue fasi conclusive e il turno infrasettimanale che si giocherà questa sera potrà dare verdetti importanti specialmente per quanto riguarda i piani alti della classifica.

Ma ad aprire la 33esima giornata di Serie A è stato l'anticipo giocato ieri sera a San Siro fra Inter e Cagliari. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha avuto facilmente la meglio sui sardi vincendo per 4-0 e assicurandosi il terzo posto in attesa dei risultati delle due squadre romane che sfideranno Fiorentina e Genoa.

È proprio la serata di campionato che ci aspetta a dominare i titoli della nostra rassegna stampa di oggi, con la Juventus che va a giocare in casa del Crotone per mantenere il vantaggio sul Napoli. I partenopei invece giocheranno al San Paolo contro l'Udinese.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Inter, Eurovisioni"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata proprio alla convincente vittoria dell'Inter nella sfida casalinga contro il Cagliari. Per i nerazzurri, che hanno superato i sardi per 4-0, sono andati a segno Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Luna Park Inter"

L'apertura del Corriere dello Sport si concentra sulle sfide di questa sera: oltre a Crotone-Juventus e Udinese-Napoli ci attendono partite molto importanti per la corsa ad un piazzamento in Champions League come Fiorentina-Lazio e Roma-Genoa.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Tappiamoci le orecchie"

L'ultimo quotidiano italiano della rassegna stampa di oggi è Tuttosport. Il giornale torinese dà spazio alla partita della Juventus in casa del Crotone, definita fondamentale da Massimiliano Allegri che vuole arrivare allo scontro diretto contro il Napoli di domenica con almeno 6 punti di vantaggio.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "La vendée au paradis"

La prima pagina dell'Equipe celebra il Les Herbiers, che ieri ha vinto la semifinale di Coppa di Francia e si è qualificata per la finale battendo il Chambly. Un'impresa storica dato che per la prima volta a questo punto della competizione si sono sfidate due squadre di Championnat National, cioè la terza divisione francese.

La prima pagina dell'Equipe

As: "La Roja va a la escuela"

L'apertura di As è dedicata ad alcune leggende della Nazionale spagnola che hanno iniziato il corso per diventare degli allenatori. Fra gli altri troviamo i nomi di campioni come Raul, Xavi, Victor Valdes e Xabi Alonso.

La prima pagina di As

Sport: "Resisten"

La prima pagina di Sport si concentra sul 2-2 arrivato fra Celta Vigo e Barcellona nella sfida di Liga giocata ieri sera al Balaídos. Un risultato deludente per la squadra blaugrana che dovrà ancora aspettare per festeggiare la vittoria in Liga.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Revolución y puntazo"

Anche il Mundo Deportivo apre sul pareggio di uno spento Barcellona contro il Celta Vigo. I catalani sono andati due volte in vantaggio con Dembélé e Paco Alcacer ma hanno subito per due volte la rimonta dei padroni di casa firmata dai gol di Castro e Iago Aspas. Secondo il quotidiano catalano, l'anno prossimo in casa Barça la rosa sarà rivoluzionata.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "Benzema dispara"

Come sempre l'ultimo giornale sportivo spagnolo della nostra rassegna stampa è il madrileno Marca, che si concentra sulla stagione difficile che Karim Benzema sta passando. L'attaccante francese però continua ad essere un titolare con Zidane.

La prima pagina di Marca

A Bola: "Queremos um jogão"

Chiudiamo con l'apertura del portoghese la Bola, dedicata alla grande sfida di questa sera fra Sporting Lisbona e Porto. Le due squadre si affronteranno alle 21:30 nella partita valida per il ritorno delle semifinali di coppa di lega.