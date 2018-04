Prossimo turno Serie A, 34esima giornata: c'è Juventus-Napoli

La 34esima giornata di Serie A si apre sabato 21 aprile alle 15 a Ferrara con Spal-Roma : i primi alla ricerca dei punti salvezza, i giallorossi cercano la vittoria per la loro corsa alla qualificazione in Champions League. Il sabato prosegue con Sassuolo-Firoentina , mentre e alle 20.45 c'è Milan-Benevento .

Il campionato si è riaperto, e dopo il pareggio tra Crotone e Juventus e la vittoria del Napoli sull'Udinese, i bianconeri hanno diminuito il loro vantaggio in classifica. Sono solo 4 ora le lunghezze di distanza, e il 22 aprile è il grande giorno della sfida Scudetto: Juventus-Napoli.

La sfida tra la prima e la seconda in classifica: appuntamento domenica 22 aprile alle 20.45

