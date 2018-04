Simpatico siparietto in conferenza stampa alla vigilia di Burnley-Chelsea.

2 ore fa

Era in corso la conferenza stampa di presentazione di Burnley-Chelsea quando un telefono ha iniziato a squillare. I giornalisti si sono guardati tra di loro, ma il rumore della suoneria proveniva da Antonio Conte. E infatti era proprio il cellulare del manager dei Blues che stava squillando.

"Scusate è mia moglie, sempre nei momenti sbagliati", ha sussurrato Conte. "Potete multarmi se volete, non mi piacerebbe se accadesse a voi", ha detto tra le risate generali. Che sono diventate fragorose quando un giornalista ha chiesto: "Vuole che porti del latte a casa?".

Risate a parte, domani il Chelsea è atteso al Turf Moor e deve assolutamente vincere se vuole ancora conservare una piccola speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Il Tottenham, quarto in Premier League a quota 68, è stato fermato sull'1-1 dal Brighton. In caso di successo il Chelsea salirebbe a 63. Domenica poi i londinesi saranno impegnati contro il Southampton a Wembley per la semifinale di FA Cup (diretta dalle 16 su Fox Sports, canale 204 di Sky).