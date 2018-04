Il Dottore sbarca in Texas dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi cinque anni.

2 condivisioni

2 ore fa

L'Argentina è alle spalle, la MotoGP sbarca in Texas per il Gran Premio di Austin. Valentino Rossi vuole voltare pagina dopo quanto accaduto in Argentina a Termas de Rio Hondo, il contatto con Marquez e la successiva caduta devono al più presto diventare sbiaditi ricordi. Non è semplice, ma il Dottore ci proverà per non sprecare inutili energie e concentrarsi esclusivamente sul sogno del decimo titolo mondiale:

Rimettere subito le ruote in pista dopo quanto è accaduto in Argentina - ha dichiarato Valentino, come riporta Sky Sport - è importantissimo. Pensiamo solo a migliorare la M1, ogni sessione sarà di fondamentale rilevanza. Austin non è la pista migliore per la Yamaha, per questo servirà ancora più impegno per trovare un buon assetto. Mi sento fiducioso, mi piace tornare in Texas. Farò il massimo per disputare una buona gara

Anche il compagno di box, Maverick Vinales, ha detto la sua: