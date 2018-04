Il Submarino Amarillo torna alla vittoria dopo tre turni e sale a quota 51 punti: decisive le reti di Victor Ruiz e Carlos Bacca. Nel finale l'inutile gol dei Pepineros firmato da Brasanac.

Il Villarreal torna al successo dopo due sconfitte e un pareggio. Nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di Liga, la squadra di Calleja Revilla si impone 2-1 sul Leganes grazie ai gol di Victor Ruiz al 42' e Carlos Bacca al 55'. L'attaccante colombiano ex Milan batte Cuellar con un destro potentissimo e sale a quota 12 gol in campionato. Nel finale la rete di Brasanac serve a poco ai Pepineros che però con 39 punti in classifica mantengono un margine rassicurante di 12 punti sulla zona retrocessione. Il Submarino Amarillo sale invece a 51 al sesto posto staccando il Siviglia di Montella che non vince dal 3 marzo.