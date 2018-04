Dal calendario completo alle sedi delle partite, passando per l'albo d'oro: ecco tutte le informazioni riguardo il torneo estivo del grande calcio mondiale.

1 condivisione

8 ore fa di Marco Ercole

Si chiama International Champions Cup, ormai abbiamo imparato a conoscerla. Certo, non è la Champions League, ma ha comunque il suo fascino. Rispetto a tutte le altre competizioni per club, infatti, si gioca d'estate e le sfide, d'altissimo livello, sono tra alcune delle società più importanti del mondo.

Si tratta di un'occasione per preparare la stagione agonistica alle porte, vedere all'opera i nuovi acquisti arrivati dal calciomercato e godersi delle belle partite di questo torneo organizzato dalla compagnia americana Relevent Sports e sponsorizzato fino al 2016 dalla Guinness e a partire dal 2017 dall'Heineken.

Praticamente la competizione si sviluppa attraverso un insieme di amichevoli tra grandi club del mondo (inizialmente era un torneo riservato solo a quelli europei) suddivisi in vari gironi dislocati tra Europa, America, Asia e Oceania: chi totalizza più punti all'interno di questi (3 per vittoria, 0 per sconfitta, 2 per vittoria ai calci di rigore e 1 per sconfitta ai calci di rigore), semplicemente, vince il torneo. E non è necessario che tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite.

Say hello to your Man of the Tournament, Leo Messi. What a tournament for La Pulga and your #2017ICC champions @FCBarcelona. pic.twitter.com/OSkuoTmztD — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 29, 2017

International Champions Cup 2018

L'International Champions Cup 2018 sarà la sesta edizione del torneo, che fino a questo momento è stato vinto per tre volte dal Real Madrid (2013 e 2015, quest'ultima sia nel girone cinese che australiano), due dal Paris Saint-Germain (2015 e 2016), una a testa da Manchester United (2014), Juventus (2016), Barcellona (2017) e Inter (2017).

La prossima estate parteciperanno quattro squadre italiane - Juventus, Inter, Milan e Roma - che si aggiungeranno così a sei inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham), due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), quattro spagnole (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia), una portoghese (Benfica) e una francese (Paris Saint-Germain), per un totale di 18 concorrenti.

Il torneo inizierà il 20 luglio e si concluderà il 12 agosto, spalmato in 27 match complessivi che si disputeranno in 22 diverse città sparse tra Stati Uniti, Europa (una partita si giocherà anche al Via del Mare di Lecce) e Singapore. Rispetto alle precedenti edizioni sono state garantite almeno tre partite per ogni squadra e la vincitrice sarà una sola, globale, cioè la migliore di tutti i gironi.

Il calendario del torneo

A Miami sono state svelate tutte le date e gli incroci dell'International Champions Cup 2018. Ecco l'elenco completo delle gare:

20 luglio

Siviglia v Benfica (Letzigrund, Zürich)

Manchester City v Borussia Dortmund (Soldier Field, Chicago)

21 luglio

Bayern Monaco v Paris Saint-Germain (Wörthersee Stadion, Klagenfurt)

22 luglio

Liverpool v Borussia Dortmund (Bank of America Stadium, Charlotte)

25 luglio

Juventus v Bayern Monaco (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Borussia Dortmund v Benfica (Heinz Field, Pittsburgh)

Manchester City v Liverpool (MetLife Stadium, East Rutherford)

Roma v Tottenham (SDCCU Stadium, San Diego)

Milan v Manchester United (Rose Bowl, Pasadena)

26 luglio

Atletico Madrid v Arsenal (National Stadium, Kallang)

28 luglio

Arsenal v Paris Saint-Germain (National Stadium, Kallang)

Chelsea v Siviglia (National Stadium, Warsaw)

Benfica v Juventus (Red Bull Arena, Harrison)

Manchester United v Liverpool (Michigan Stadium, Ann Arbor)

Bayern Monaco v Manchester City (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Barcelona v Tottenham (Rose Bowl, Pasadena)

30 luglio

Paris Saint-Germain v Atletico Madrid (National Stadium, Kallang)

31 luglio

Barcelona v Roma (AT&T Stadium, Arlington)

Manchester United v Real Madrid (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Tottenham v Milan (U.S. Bank Stadium, Minneapolis)

1 agosto

Chelsea v Inter (Ullevi, Gothenburg)

4 agosto

Arsenal v Chelsea (Friends Arena, Solna)

Real Madrid v Juventus (FedExField, Landover)

Milan v Barcelona (Levi's Stadium, Santa Clara)

7 agosto

Inter v Siviglia (Stadio Via del Mare, Lecce)

Real Madrid v Roma (MetLife Stadium, East Rutherford)

12 agosto