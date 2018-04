Classifica Serie A, 33^ giornata: il Napoli accorcia, Juventus a +4

Inter, Icardi da record: mai aveva segnato 25 gol in Serie A

Questa la classifica in Serie A dopo 33 giornate: il campionato ritorna sabato 21 aprile, il giorno dopo c'è Juventus-Napoli, la grande sfida Scudetto

Nell'anticipo della 33^ giornata di Serie A l'Inter ha battuto 4-0 il Cagliari, mentre l'Atalanta regola con un secco 3-0 il Benevento in trasferta. Clamoroso pareggio del Crotone contro la Juventus (1-1), mentre la Lazio vince una partita pirotecnica a Firenze (4-3). Il Napoli supera l'Udinese e accorcia sulla squadra di Allegri, la Roma supera il Genoa 2-1. Sampdoria-Bologna finisce 1-0, pareggio con gol in Torino-Milan (1-1). X anche tra Spal e Chievo (0-0).

I bianconeri non vanno oltre il pareggio a Crotone, ne approfittano gli uomini di Sarri

