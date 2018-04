L'andata delle semifinali di Champions League in programma ad Anfield Road il 24 aprile sarà trasmessa anche su Canale 5.

22 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

È la semifinale più sorprendente, quella che al momento del sorteggio dei quarti di finale di Champions League nessuno si sarebbe aspettato. Ma una fra Roma e Liverpool si qualificherà per la finale di Kiev e sfiderà il Bayern Monaco o il Real Madrid campione in carica con la coppa in palio.

In più il doppio confronto che vedrà le squadre allenate da Di Francesco e Klopp sfidarsi sarà anche la sfida fra la formazione giallorossa e il grande ex Mohamed Salah, passato fra le fila dei Reds in estate per la cifra (che visto il suo rendimento sembra ormai esigua) di 42 milioni di euro.

Le file chilometriche nella Capitale per comprare i biglietti per la partita di ritorno sono il segnale che l'Olimpico sarà strapieno, ma per quanto riguarda Liverpool-Roma del 24 aprile ci sono buone notizie per i tifosi giallorossi: potranno seguire la partita in chiaro.

Liverpool-Roma si giocherà il 24 aprile

Champions League, Liverpool-Roma sarà visibile in chiaro in TV

La notizia non è una novità, dato che tutte quante le partite disputate dalla Roma in questa edizione della Champions sono state visibili in chiaro. Ma nessuno si aspettava di vedere i giallorossi così avanti ed è quindi plausibile pensare che Liverpool-Roma faccia ascolti vertiginosi dato che sarà visibile in diretta su Canale 5.

Come sempre, tutte le partite di Champions League vengono trasmesse agli abbonati a Mediaset Premium, ma l'andata della semifinale potrà essere seguita anche senza essere clienti della pay tv. Inoltre c'è l'opzione streaming online grazie al servizio Mediaset Play.

Una bellissima notizia per i tifosi della Roma non abbonati a Mediaset Premium, che il 24 aprile potranno seguire in chiaro Liverpool-Roma in attesa di affollare l'Olimpico nella gara di ritorno in programma mercoledì 2 maggio.