Semifinale in programma mercoledì 2 maggio alle 20.45: vendita libera al via mercoledì 18 aprile alle 10. Ecco i punti vendita abilitati.

L'appuntamento con la storia in casa Roma è alle porte. Grazie al clamoroso successo sul Barcellona, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno conquistato il pass per le semifinali di Champions League, dove affronteranno il Liverpool dell'ex giallorosso Momo Salah: la partita di andata è in calendario ad Anfield Road martedì 24 aprile, ma la corsa è per accaparrarsi il biglietto per la partita di ritorno all'Olimpico del 2 maggio.

"Prima del Liverpool dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide di campionato"

Le parole del presidente Jim Pallotta dopo #LazioRoma

💬 https://t.co/eOvKsWaCSU pic.twitter.com/1DrISYlkhT — AS Roma (@OfficialASRoma) April 16, 2018

Il via alla vendita libera è fissato per le 10 di mercoledì 18 aprile: da venerdì 13, però, i possessori del mini-abbonamento per le 3 partite della Roma nel girone di Champions League 2017/2018, che ha visto De Rossi e compagni primeggiare davanti a Qarabag, Atletico Madrid e Chelsea, o di abbonamento per le 19 sfide interne del campionato di Serie A, hanno avuto la possibilità di accedere all'acquisto dei posti disponibili con conferma del proprio posto o del settore di competenza attraverso i punti vendita abilitati o un link fornito sul sito ufficiale del club. Questi i prezzi dei biglietti destinati ai titolari di diritto di acquisto con prelazione:

Curva Sud/Nord 35 euro

Distinti Sud 50 euro

Tribuna Tevere famiglia all-in 55 euro

Parterre 55 euro

Monte Mario 85 euro

Tribuna Tevere 85 euro

La deadline per la prevendita è fissato alle 23.59 di martedì 17 aprile 2018. Dal giorno dopo sarà tempo di dare il via alla corsa per l'acquisto di un biglietto che potrebbe valere una notte magica, di quelle che la Roma giallorossa non vive da diversi anni. A fare chiarezza è stato anche il responsabile ticketing del club, Carlo Feliziani:

Per chiunque adesso è importante avere il biglietto, dovremmo avere 10 Olimpici per far venire tutti. Favoriamo i nostri abbonati, ci sembra la cosa migliore.

Champions League, dove comprare i biglietti per Roma-Liverpool

In 10 partecipazioni alla Champions League nella propria storia, la Roma ha raggiunto solo una volta la semifinale della competizione: proprio quest'anno, in una sfida contro il Liverpool che riecheggia quella presenza nella Coppa dei Campioni 1983/84, quando i giallorossi arrestarono il proprio cammino nella finale persa al cospetto dei Reds. Un dato che rende ancora più evidente l'importanza della partita in calendario mercoledì 2 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico. Chi vorrà acquistare un biglietto attraverso i circuiti destinati alla vendita libera potrebbe dover pagare fino a 200 euro. Questi i prezzi:

Curva Sud/Nord 65 euro

Distinti Sud/Nord 85 euro

Parterre 120 euro

Tribuna Tevere 140 euro

Tribuna Monte Mario 160 euro

Tribuna Monte Mario Top 200 euro

Ogni persona potrà acquistare al massimo quattro biglietti, esibendo però un documento di identità valido per ogni intestatario di titolo d'accesso all'Olimpico. Dei settori a disposizione, però, il Monte Mario Top sarà riservato esclusivamente ai partner UEFA e la sua disponibilità in vendita libera non è ancora assicurata. I biglietti saranno acquistabili sul sito www.asroma.com fino ad un'ora dal calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Champions League, nelle ricevitorie abilitate dell'As Roma (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita abilitati. Ecco dove trovare i ticket per Roma-Liverpool, la sfida dei sogni: