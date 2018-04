Celta Vigo-Barcellona: che parata di Ter Stegen!

Il portiere tedesco grande protagonista nel primo tempo con un intervento strepitoso

2 ore fa

Marc André Ter Stegen ieri sera è stato certamente uno dei migliori in campo al Balaídos di Vigo: il Barcellona ha dovuto dire più volte grazie al portierone tedesco. Se i blaugrana sono riusciti ad acciuffare un pareggio (2-2 il risultato finale), tanto merito va all'estremo difensore originario di Mönchengladbach, che compirà 26 anni il prossimo 30 aprile.

L'azione più spettacolare di tutte è stata senz'altro al 33' del primo tempo, quando il sinistro calciato in area da Brais Mendez sembrava dovesse insaccarsi senza possibilità di replica alle spalle dell'estremo difensore del Barcellona. Ma qui entra in scena Ter Stegen e il suo 'volo senza motore', come lo hanno definito in Spagna: allungo prodigioso praticamente da fermo sulla sua sinistra, e mano di richiamo che butta la palla in corner. Pazzesco.

Il portiere tedesco, solo 18 gol subiti in campionato nella stagione 2017/2018, è in lotta con Oblak dell'Atletico de Madrid per conquistare il trofeo Zamora, che si assegna al portiere di Liga che subisce meno gol nell'arco della stagione. In vantaggio il portiere dei Colchoneros: solo 16 i palloni raccolti nella sua porta fino a questo momento.