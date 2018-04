Oltre al PSG, Raiola ha proposto Pogba di recente anche al Manchester City, come svelato dal manager dei Citizens Pep Guardiola. Altri club potenzialmente interessati sono il Real Madrid e il Barcellona. Si prospetta un altro calciomercato rovente.

L'agente di Pogba, Mino Raiola, si sarebbe già mosso e avrebbe addirittura offerto il suo assistito al PSG, club fresco campione di Francia. Il Manchester United ha preso il classe 1993 dalla Juventus per 105 milioni di euro più 5 di bonus e ora vuole incassare non meno di 89 milioni di sterline (circa 103 milioni di euro).

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United nella prossima finestra di calciomercato . Lo scrive il Daily Mail secondo cui il rapporto tra il centrocampista francese e il tecnico dei Red Devils José Mourinho sarebbe ai minimi storici. L'ex Juventus non avrebbe digerito le ripetute esclusioni dall'undici titolare e il fatto che lo Special One gli abbia spesso preferito il classe 1996 Scott McTominay.

Il centrocampista francese potrebbe lasciare i Red Devils per approdare in Ligue 1.

