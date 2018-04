Con lui abbiamo parlato della sua stanza da memorabilia con le scarpe di Julius Erving , poi diventato suo grande amico, le foto con Red Auerbach e Larry Bird, sino ad arrivare alla palla ufficiale. In questa intervista abbiamo raccontato tramite la sua voce, tantissime storie di NBA anni 80 con emozioni e l’incredibile disponibilità delle stelle che ne hanno scritto la storia.

L’ospite di giornata è Giorgio Gandolfi, ovvero una delle prime figure italiane a vivere l’NBA dal vivo apprezzandone l’unicità e soprattutto a portarla in Italia con le prime immagini, i primi cimeli e delle testimonianze al limite del pionieristico.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK