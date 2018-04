Serie B, 36^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Dopo la vittoria di lunedì del Parma ad Ascoli, stasera si sono giocate tutte le altre partite. Vince ancora l'Empoli

un'ora fa

L'Empoli fa un altro passo in avanti verso la Serie A, e nella 36^ giornata di Serie B trova un successo fondamentale sul campo del Cesena: 3-2 il risultato in favore dei toscani. Vince anche il Frosinone, 2-0 al Partenio di Avellino, mentre il Palermo non va oltre lo 0-0 sul campo del Cittadella. Punti preziosi per il Venezia, che regola 2-0 l'Entella.

Serie B, i risultati della 36^ giornata

Il Bari di Fabio Grosso impatta con il Novara (1-1), mentre il Perugia trova i tre punti sul campo del Carpi (2-1 per gli umbri). Finisce con un pareggio anche Cremonese-Salernitana (1-1), e Ternana-Foggia (2-2).

Ascoli-Parma 0-1

Avellino-Frosinone 0-2

Bari-Novara 1-1

Carpi-Perugia 1-2

Cesena-Empoli 2-3

Cittadella-Palermo 0-0

Cremonese-Salernitana 1-1

Pro Vercelli-Pescara 3-1

Spezia-Brescia 0-1

Ternana-Foggia 2-2

Venezia-Entella 2-0

La classifica: Empoli sempre primo

L'Empoli allunga sulla seconda in classifica: il Palermo non va oltre il pari e viene scavalcato dal Frosinone. A pari merito con i siciliani c'è il Parma, a 57 punti c'è il Perugia. In coda si fa sempre più pericolosa la posizione del Pescara, che non vince da 11 turni.

Empoli 73 Frosinone 62 Palermo 60 Parma 60 Perugia 57 Bari 56 Venezia 54 Cittadella 52 Foggia 50 Carpi 49 Spezia 47 Brescia 45 Salernitana 44 Cremonese 43 Novara 40 Avellino 40 Pescara 39 Cesena 38 Entella 37 Ascoli 36 Ternana 34 Pro Vercelli 34

Le partite del prossimo turno

La Serie B torna sabato 21 e domenica 22 aprile con la 37^ giornata: riflettori puntati sul derby pugliese Foggia-Bari e quello umbro Perugia-Ternana. Sfida d'alta classifica tra Frosinone e Empoli.