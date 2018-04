La prima data possibile è il 22 aprile: la Juve non può più essere raggiunta se batte Crotone e Napoli e i partenopei perdono con l'Udinese. Ecco tutte le ipotesi...

27 minuti fa di Carlo Roscito

Calcolatrice in mano e sguardo fisso sul calendario. Mancano 6 giornate alla fine e la Juventus ha riallungato in classifica sul Napoli grazie al successo sulla Sampdoria e al pareggio degli uomini di Sarri in casa del Milan.

La Serie A, l’unico dei top-campionati ancora in bilico, “rischia” di finire come gli ultimi sei anni, con il trionfo dei bianconeri. Ma quando, dall’alto degli 84 punti conquistati in 32 giornate, la squadra di Allegri potrebbe staccare i partenopei, ora a 78, e laurearsi matematicamente campione d’Italia?

“Il prima possibile”, penseranno a Torino. “Vinciamo lo scontro diretto e poi li superiamo”, sogneranno ancora a Napoli. Fatto sta che a 6 turni dal termine è arrivato il momento di fare un po’ i conti e capire quando sarà possibile (o probabile) avere senza dubbio il nome della vincitrice dello Scudetto 2017-2018.

Massimiliano Allegri, 50 anni, e Maurizio Sarri, 59, si abbracciando prima del match dell'andata (0-1 per la Juve)

Serie A, quando la Juventus può vincere matematicamente il campionato

Come già preannunciato, prendiamo la calcolatrice (anche se i calcoli non sono così complicati) e diamo un’occhiata a quelli che saranno gli impegni delle due squadre da qui a fine campionato. La Juventus andrà a Crotone in questo turno infrasettimanale, mentre domenica prossima ci sarà lo scontro diretto all’Allianz Stadium. Poi la trasferta con l’Inter e di fila in casa con il Bologna, la partita all’Olimpico con la Roma e l’ultima interna con il Verona.

Gonzalo Higuain, 30 anni, autore del gol decisivo nello scontro diretto dell'andata al San Paolo

Il Napoli, in ordine, se la vedrà questo mercoledì con l’Udinese al San Paolo, andrà a Torino per il big match, affronterà la Fiorentina fuori, ospiterà il Torino, poi a Genova con la Samp e chiusura davanti al proprio pubblico con il Crotone, chissà se ancora in corsa per la lotta salvezza.

Calendario Juventus e Napoli

33° giornata - 18 aprile: Crotone- Juventus ; Napoli -Udinese

18 aprile: Crotone- ; -Udinese 34° giornata - 22 aprile: Juventus-Napoli

22 aprile: 35° giornata - 28 aprile: Inter- Juventus ; 29 aprile: Fiorentina- Napoli

28 aprile: Inter- ; 29 aprile: Fiorentina- 36° giornata - 5 maggio Juventus -Bologna; 6 maggio: Napoli -Torino

5 maggio -Bologna; 6 maggio: -Torino 37° giornata - 13 maggio: Roma- Juventus ; Sampdoria- Napoli

13 maggio: Roma- ; Sampdoria- 38° giornata - 20 maggio: Juventus-Verona; Napoli-Crotone

Rugani, Buffon e Asamoah dopo la vittoria con la Samp che ha permesso alla Juve di portarsi a +6 sul Napoli

Le date possibili

I punti di vantaggio sono 6 (84 contro 78) e la Juve ha dalla propria parte anche il confronto diretto dell’andata, vinto 1-0 al San Paolo grazie al gol dell’ex Higuain (fischiatissimo). Dunque, ricordato l’intero programma delle due squadre, partiamo con le ipotesi. La domanda è sempre la stessa: quando la Juve può laurearsi matematicamente campione d’Italia? Ecco le possibili date.