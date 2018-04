I granata in ripresa ospitano i rossoneri in corsa per l'Europa: Mazzarri si affida al 3-4-2-1, Gattuso al consueto 4-3-3 ma con un dubbio per reparto.

3 ore fa di Simone Cola

Torino e Milan si sfideranno in una partita che ha tutte le carte per essere una delle gare più interessanti della 33esima giornata della Serie A 2017/2018: i rossoneri di Gattuso, nonostante un passo tutt'altro che sicuro nelle ultime uscite, sono ancora in corsa per un piazzamento in Europa League, ma per ripartire dovranno cercare di prendersi la posta piena sul campo di una squadra, quella granata, apparsa in netta ripresa.

Dopo le sconfitte contro Roma e Fiorentina, infatti, gli uomini di Mazzarri hanno collezionato due vittorie importanti contro Cagliari e Inter, pareggiando poi con il Chievo in cerca di punti-salvezza e muovendo in maniera significativa la propria classifica, che adesso li vede al decimo posto. Il Milan viceversa ha un po' rallentato, dopo le vittorie di misura contro Genoa e Chievo, cadendo contro la Juventus e poi pareggiando la gara successiva contro il Sassuolo: ma la squadra caratterialmente c'è, e lo ha dimostrato strappando un pari nell'ultimo turno contro il Napoli in una gara che per molti ha deciso il campionato.

Nelle probabili formazioni sono pochi i dubbi di Mazzarri, che confermerà il 3-4-2-1 con Ljajic e Iago Falque ad agire sulla trequarti dietro l'unica punta Belotti. Se il serbo non dovesse farcela i granata inserirebbero al suo posto Obi, passando al 3-5-2: il nigeriano si inserirebbe tra Baselli e Rincon, che a centrocampo agiranno nel mezzo supportati ai fianchi da De Silvestri e Ansaldi. Difesa a tre con Burdisso, Moretti e N'Koulou: quest'ultimo ha lasciato il campo contro il Chievo in preda ai crampi, ma dovrebbe essere recuperato, l'alternativa dovrebbe essere Bonifazi. Tra i pali Sirigu, si rivede in panchina l'ex-rossonero Niang.

Su tutti i giornali con la parata che ha spezzato i sogni-Scudetto del Napoli, Donnarumma è un punto fermo del Milan.

Serie A, probabili formazioni Torino-Milan

Nel Milan la situazione è diversa: Gattuso confermerà senz'altro il 4-3-3 che ormai è il suo marchio di fabbrica - e soprattutto l'abito tattico migliore per la rosa a disposizione - ma sono diversi i dubbi nella scelta degli uomini. Nelle probabili formazioni che ha in testa il tecnico rossonero sono sicuri del posto il portiere Donnarumma, il rientrante capitano Bonucci e i terzini Calabria e Rodriguez. Sicuri titolari anche Kessié e Bonaventura a centrocampo e la coppia Suso-Calhanoglu in attacco. Restano però da assegnare tre maglie, una per reparto.

Il difensore che affiancherà Bonucci, e che di fatto sostituirà l'infortunato Romagnoli, sarà uno tra Musacchio e Zapata, con il primo leggermente favorito. Nel mezzo la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Lucas Biglia, ma all'ultimo momento Gattuso potrebbe anche decidere di affidarsi a Riccardo Montolivo. Dubbi infine su chi sarà il prescelto per la maglia di centravanti: Cutrone? Kalinic? André Silva? Il primo sembra ancora il favorito, ma fino all'ultimo sarà corsa a tre.

Ecco dunque le probabili formazioni di Torino-Milan, 33esima giornata di campionato.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Burdisso, N'Kolou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic, Iago Falque; Belotti. All. Mazzarri.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

La classifica dopo 32 giornate

Ed ecco la classifica in attesa del 33esimo turno di Serie A. Come possiamo vedere il Milan, sfumato il sogno di una qualificazione in Champions League, deve ancora consolidare il proprio piazzamento in vista della prossima Europa League.