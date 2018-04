Il centrocampista croato rientra accanto a Gagliardini dopo la squalifica. I sardi dovranno fare a meno sia di Cigarini che di Barella.

Nonostante queste ultime settimane abbiano mostrato una squadra in leggera flessione e che non trova il gol in campionato da ben 3 giornate, l'Inter è ancora pienamente in corsa per conquistarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il pareggio fra Lazio e Roma di domenica sera ha permesso ai nerazzurri di rimanere ad un solo punto di distanza in classifica da entrambe e vincendo l'anticipo casalingo di questa sera contro il Cagliari, la squadra di Spalletti andrebbe momentaneamente da sola al terzo posto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'allenatore dell'Inter può sorridere dato che ritroverà l'ormai insostituibile Brozovic a centrocampo. Qualche problema in più per Lopez che proprio in mediana ha gli uomini contati.

Candreva è recuperato e si gioca il posto con Rafinha

Nella partita contro l'Atalanta, l'Inter ha patito molto l'assenza di Brozovic che era assente per squalifica. Ma contro il Cagliari il croato torna ad occupare il suo posto al centro del campo accanto a Gagliardini nel 3-4-2-1 varato da Spalletti in queste settimane, con D'Ambrosio accanto a Skriniar e Miranda.

Candreva aveva qualche acciacco ma ha recuperato e giocherà titolare per andare alla ricerca del suo primo gol in stagione. L'azzurro è in vantaggio su Rafinha che dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a partita in corso.

Qualche dubbio in più sulle probabili formazioni in casa Cagliari. Lopez non potrà schierare gli squalificati Cigarini e Barella che si aggiungono ai lungodegenti Dessena e Deiola. In mezzo al campo dovrebbero dunque giocare Ionita, Padoin e Cossu nel ruolo di regista. In avanti ballottaggio fra Sau e Han per affiancare Pavoletti.

Ecco dunque le probabili formazioni di Inter-Cagliari, anticipo del turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio in programma alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skiniar, Miranda, D'Ambrosio; Cancelo, Brozovic, Gagliardini, Santon; Candreva, Perisic; Icardi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli; Castan; Faragò, Padoin, Cossu, Ionita, Miangue; Sau, Pavoletti

La classifica dopo 32 giornate

Dopo 32 giornate di campionato, la Juventus guida la classifica di Serie A con 84 punti e 6 lunghezze di vantaggio sul Napoli. Roma e Lazio sono terze a pari merito, con l'Inter subito dietro.