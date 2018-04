Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa del Crotone.

3 ore fa

Silenzio, c'è Massimiliano Allegri. Alla vigilia di Crotone-Juventus, 33esima giornata di Serie A, il tecnico dei bianconeri vuole parlare solamente di campo e dei due obiettivi nel mirino: la Coppa Italia e lo Scudetto. Non c'è nient'altro nei suoi pensieri, figuriamoci se trova spazio la polemica tra Medhi Benatia e il comico Maurizio Crozza. "Dobbiamo stare zitti e mantenere il profilo basso, ci mancano 4 vittorie", dichiara Allegri. Che non vuole sentir parlare di festeggiamenti anticipati visto il +6 in classifica sull'inseguitrice Napoli.

Il settimo Scudetto di fila non è matematico e da giocare c'è ancora lo scontro diretto contro la squadra di Sarri, domenica 22 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium. Arrivarci a +6 sarebbe un vantaggio non da poco: "Mancano 6 partite, ci servono 4 vittorie. Il Napoli vorrà battere il record di 87 punti, ha un solo obiettivo e farà qualsiasi cosa per riaprire il discorso Scudetto".

Capitolo formazione. Tra i pali ci sarà Szczesny e non Buffon, a cui secondo Allegri ha fatto bene la serata di Madrid perché gli ha dato "una scarica di adrenalina di cui aveva bisogno". A centrocampo sicura l'assenza dell'infortunato Pjanic, Bernardeschi potrebbe accomodarsi in panchina. Higuain dovrebbe giocare titolare nonostante la diffida che pende sulla sua testa: un giallo contro il Crotone gli farebbe saltare la partita col Napoli. "Non mi frega nulla della diffida, se sta bene giocherà", ha detto Allegri. In difesa ci sarà Benatia mentre Chiellini potrebbe tirare il fiato.