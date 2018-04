I Citizens hanno superato il miliardo di spese negli ultimi dieci anni. E dopo aver vinto in Inghilterra, ora cercano il successo anche in Europa.

Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto ci sono i milioni. Per il Manchester City, fresco campione d'Inghilterra, la cifra sale fino a toccare quasi un miliardo e 400 milioni nel giro di 10 anni. Già, 10 anni: era il 2008 quando c'è stato il cambio di proprietà. Era il 2008 quando i Citizens hanno cambiato il corso della loro storia e di tutta la Premier League, andando a interrompere il dominio delle Big Four.

Il 1° settembre di 10 anni fa la società è stata rilevata dall'Abu Dhabi United Group del principe Mansur bin Zayd Al Nahyan. Gli emiri alla conquista del calcio inglese, il primo squillo porta un nome brasiliano: la lunga epopea degli acquisti è inaugurata da Robinho, prelevato dal Real Madrid per 43 milioni di euro. Un botto di mercato rumoroso, un messaggio preciso alla Premier League: il City fa sul serio.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di grandi nomi. E di grandi cifre: Tevez (29 milioni) nel 2009, David Silva (28,75 milioni) e Balotelli (29,5) nel 2010. Un anno più tardi, per circa 27,5 milioni di euro, è arrivato Nasri dall'Arsenal. Un continuo: Dzeko (37), Aguero (40), Fernandinho (40), Jovetic (26), Mangala (30,5), De Bruyne (76). Un elenco che sembra infinito. No, non ci siamo dimenticati di uno degli uomini-simbolo: Yaya Touré. L'agente dell'ivoriano aveva chiesto al City: perché dovrebbe lasciare il Barcellona per giocare con voi? La risposta: 250 mila euro a settimana.

L'inizio di un'era

Premier League, l'impero del Manchester City: è (anche) questione di appeal

Nonostante le cifre messe sul piatto, per il Manchester City non è sempre stato facile convincere i giocatori al trasferimento. Perché c'è anche la questione appeal da tenere in considerazione. Il club era ancora in crescita: basti pensare che David Silva ha detto sì al trasferimento per i problemi economici del Valencia. E che Xabi Alonso, tra le due alternative, ha scelto di andare al Real Madrid.

E così la dirigenza dei Citizens provava ad alzare la posta in palio mostrando agli obiettivi di mercato i progetti del futuro campo di allenamento (!) e degli eliporti che la società di Abu Dhabi avrebbe messo a disposizione. E non sempre i piani della dirigenza sono andati a buon fine: nel 2012 è sfumato l'affare Hazard, con il talento belga che ha deciso di unirsi al Chelsea.

... e di trofei

L'appeal, comunque, va di pari passo con il prestigio del club. Che, da parte sua, va di pari passo con i trofei vinti. A fronte di tutti questi investimenti, quanto ha vinto il Manchester City negli ultimi 10 anni? Uno sguardo alla bacheca: la parte blu di Manchester dal 2008 ha conquistato 3 Premier League (2011-2012, 2013-2014 e 2017-2018), una Coppa d'Inghilterra (2010-2011) tre Coppe di Lega (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018) e un Community Shield (2012).

Salta gli occhi un dato: i Citizens non hanno ottenuto nessun trofeo a livello europeo. Un dato che pesa, come pesa la recente eliminazione ai quarti di Champions League contro il Liverpool. Proprio per questo, il prossimo obiettivo di Guardiola è l'Europa. Proprio per questo, in estate il Manchester City tornerà a spendere. E non poco.

Buoni (e costosi) propositi per l'estate

Dopo oltre 500 milioni spesi nelle ultime due stagioni, il Manchester City non ha intenzione di fermarsi: per il prossimo calciomercato estivo sono pronti altri 200 milioni di sterline. All-in sulla Champions League, la società (è il caso di dirlo) non bada a spese. Quattro nomi per il centrocampo, tutti con un costo di circa 40 milioni in sterline: Fred dello Shakhtar, Jean Seri del Nizza, Julian Weigl del Borussia e Jorginho.

Per il fronte offensivo, invece, è corsa a due tra Lamar (90 milioni di sterline) e Mahrez. In particolare, per l'ala del Leicester i Citizens vorrebbero tentare un secondo affondo dopo il tentativo fallito a gennaio. Sul piatto 60 milioni di sterline. In difesa, infine, il nome è quello di Toby Alderweireld. La lista della spesa è pronta, così come il portafogli miliardario di un Manchester City che dopo i successi in Inghilterra vuole diventare grande anche in Europa.