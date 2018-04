Juventus, Buffon: "Sono nato per vivere emozioni. Dopo Madrid a funghi..."

Si sta giocando una partita del campionato friulano di Seconda Categoria tra l'Union Fincantieri Monfalcone e il San Canzian Begliano, al 3' subito una svolta. Michele Contento, portiere dei padroni di casa, si fa sfuggire il pallone e atterra l'attaccante che sta per battere a rete: l'arbitro non può fare altro che estrarre il cartellino rosso e assegnare un calcio di rigore. Un episodio che si rivela decisivo perché il San Canzian Begliano vince e interrompe l'imbattibilità della capolista del girone D che durava da ben 60 partite. Dopo il triplice fischio Contento usa l'ironia e a una tv locale fa il verso a Buffon imitando il suo ormai celebre sfogo dopo la sconfitta contro il Real Madrid.

