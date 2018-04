Secondo alcune voci, la nuova console prodotta dal colosso giapponese non arriverà prima di 2 anni. E si parla già di prezzo e retrocompatibilità.

350 condivisioni

3 ore fa di Daniele Minuti

Sono passati ormai quasi 5 anni dal lancio della Playstation 4 negli Stati Uniti prima e in Europa poi e la console della Sony ha rappresentato per l'ennesima volta una rivoluzione nel mondo videoludico ergendosi (insieme alla Xbox One) come la colonna portante della nuova generazione.

Ma come tutti quanti i settori, anche quello dei videogiochi è in continua evoluzione e molti dei giochi usciti in questo periodo o di cui si attende l'uscita nei prossimi mesi stanno letteralmente spremendo le capacità tecniche della macchina.

Per questo motivo si stanno facendo sempre più insistenti le indiscrezioni sull'uscita della Playstation 5, nuova console prodotta dal colosso giapponese. E stando alle voci di questi giorni, la sua uscita non è prevista almeno fino al 2020.

Playstation 5, la nuova console Sony dovrebbe uscire nel 2020

Le notizie arrivano da Julien Chièze, ex membro della redazione di Gameblog, e dal sito Digital Foundry. Stando a quanto riportato dal giornalista francese, la Playstation 5 non arriverà prima dell'ultimo quarto del 2019, ma più probabilmente nel 2020. L'annuncio potrebbe arrivare già all'E3 2019 a Los Angeles.

Fra le informazioni più importanti rilasciate da Digital Foundry troviamo anche qualche dettaglio tecnico in più sulla PS5: sembra probabile che la CPU sarà una Ryzen (o comunque qualcosa di simile a una Ryzen 7) mentre per quanto riguarda la GPU dovrebbe essere assicurato il mantenimento costante dei 60fps anche per la risoluzione in 4K. Una delle rivelazioni più importanti è quella legata alla retrocompatibilità. Al momento dell'uscita della PS4, la mancanza di compatibilità con i vecchi titoli fece infuriare i possessori della Playstation 3, ma questo pericolo sembra essere scongiurato per la prossima console.

A quanto pare il prezzo non sarà eccessivamente elevato dato che si parla di circa 400 dollari e stando alle notizie raccolte da Chièze ci sarebbero già dei titoli in sviluppo per la Playstation 5 e che saranno lanciati al momento dell'uscita della console. Inoltre i giochi più importanti per PS4 saranno probabilmente riproposti in versione ottimizzata e si parla già del nuovo God of War e di The Last of Us - Part 2 che dovrebbe uscire nel 2019.