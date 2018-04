La prima data disponibile è il 22 aprile, ma per essere sicuri del successo servono almeno 8 punti da qui a fine campionato.

0 condivisioni

35 minuti fa di Elmar Bergonzini

Manca poco, il conto alla rovescia è già partito. Il Barcellona sta per laurearsi campione di Spagna. Ha la Liga in mano ormai da mesi, ma già nei prossimi giorni potrebbe conquistare matematicamente il titolo. Gli 11 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid a sei giornate dalla fine sono di fatto incolmabili.

Imbattuto in campionato (25 vittorie e 7 pareggi), curiosamente il Barcellona non ha la miglior difesa della Liga: i catalani hanno infatti incassato 17 gol, l'Atletico Madrid appena 15 (migliori d'Europa). La differenza però la fa l'attacco: 81 gol li hanno segnati Messi e compagni, solo 54 la squadra di Simeone.

Già nella prossima partita in casa il Barcellona potrebbe vincere la Liga: sarebbe significativo perché il 6 maggio al Camp Nou (diretta su Fox Sports, canale 204 di Sky) sarà ospitato il Real Madrid. Per i catalani si tratterà del 25esimo titolo, il settimo negli ultimi 10 anni. Si tratta del decennio più florido della storia blaugrana.

Messi esulta dopo il gol su punizione all'Atletico Madrid

Liga, quando il Barcellona può vincere matematicamente il campionato

Calendario alla mano, quando il Barcellona può laurearsi matematicamente campione? Come detto i blaugrana hanno 11 punti di vantaggio con altri 18 da assegnare. Tecnicamente per il titolo sono in corsa anche Real Madrid (a -15) e Valencia (a -17). Il calendario per Messi e compagni è piuttosto favorevole: stasera sfideranno il Celta Vigo in trasferta (diretta alle 21 su Fox Sports, canale 204 di Sky), poi la sfida in casa del Deportivo La Coruna (prima la semifinale di Coppa del Re contro il Siviglia), due partite di fila al Camp Nou contro Real Madrid e Villarreal (nel recupero della 34esima giornata) prima di finire con le sfide a Levante (fuori) e Real Sociedad (al Camp Nou). L'Atletico Madrid giocherà invece in casa della Real Sociedad, poi ospiterà il Betis prima di andare sul campo dell'Alaves e sfidare al Wanda Metropolitano l'Espanyol. Nelle ultime due giornate giocherà contro Getafe (fuori casa) ed Eibar (in casa).

Messi abbracciato da Suarez

Calendario Barcellona e Atletico Madrid

33esima giornata – 17 aprile: Celta Vigo-Barcellona; Real Sociedad-Atletico Madrid.

– 17 aprile: Celta Vigo-Barcellona; Real Sociedad-Atletico Madrid. 34esima giornata – 22 aprile: Atletico Madrid-Betis (Barcellona impegnato in Coppa di Spagna contro il Siviglia).

– 22 aprile: Atletico Madrid-Betis (Barcellona impegnato in Coppa di Spagna contro il Siviglia). 35esima giornata – 29 aprile: Alaves-Atletico Madrid; Deportivo La Coruna-Barcellona.

– 29 aprile: Alaves-Atletico Madrid; Deportivo La Coruna-Barcellona. 36esima giornata – 6 maggio: Atletico Madrid-Espanyol; Barcellona-Real Madrid.

– 6 maggio: Atletico Madrid-Espanyol; Barcellona-Real Madrid. 34esima giornata (recupero) – 9 maggio: Barcellona-Villarreal.

(recupero) – 9 maggio: Barcellona-Villarreal. 37esima giornata – 13 maggio: Getafe-Atletico Madrid; Levante-Barcellona.

– 13 maggio: Getafe-Atletico Madrid; Levante-Barcellona. 38esima giornata – 20 maggio: Atletico Madrid-Eibar; Barcellona-Real Sociedad.

Lionel Messi, capocannoniere del campionato con 29 reti

Le date possibili

Analizzato il calendario, capiamo quando effettivamente il Barcellona può festeggiare il titolo di campione di Spagna: di seguito le possibili date del trionfo.