La squadra del tecnico italiano non finalizza le palle gol: in salita la rincorsa europea.

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un'occasione sprecata per il Siviglia, l'acqua sempre più alla gola per il Deportivo La Coruna. Nell'anticipo della 33esima giornata della Liga la squadra di Montella non sfrutta il predominio territoriale e le palle gol create e si fa fermare sullo 0-0. In classifica ora il Betis, quinto, può prendere il largo. E preoccupa anche la vicinanza al Villarreal settimo. Nemmeno per i padroni di casa il pareggio è particolarmente positivo: il Levante quartultimo è distante 4 punti, ma ha una partita in meno. La squadra di Seedorf rischia seriamente la retrocessione.

Liga, Deportivo La Coruna-Siviglia 0-0: la gara

Entrambe le squadre scendono in campo desiderose di andarsi a prendere la vittoria. Montella e Seedorf optano per un 4-2-3-1 speculare che sia il Deportivo che il Siviglia interpretano in maniera particolarmente offensiva. La prima vera palla gol della partita arriva al 13', quando Carlos Fernandez, da buona posizione, calcia in porta senza riuscire però a inquadrare la porta. La poca precisione sarà un problema costante per la squadra di Montella. Al 18' la porta la prende Pizarro, ma Ruben è attento e reattivo. I padroni di casa si vedono al 23' con Borges che però calcia troppo debolmente per mettere in difficoltà Soria. Al 39' ci prova Banega, ma anche lui è impreciso. Palla gol colossale per il Siviglia al 43', quando Fernandez, ancora lui, spreca malamente di fronte a Ruben.

39' | 0-0 | Close from @Ever10Banega!! Lovely flick from @carlosfdezluna to give the midfielder room to shoot but the Argentine drags just wide...#vamosmisevilla #DéporSevillaFC — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 17, 2018

Sale il ritmo, ma la gara non si sblocca: la ripresa

Il secondo tempo si apre con un'occasione colossale per Parada, che non riesce però a concretizzare la palla gol facendosi ipnotizzare dal portiere avversario. Al 53' stacca Colak di testa, ma non inquadra la porta. Il Siviglia si rivede al 58', ma il tiro di Ramirez sorvola la traversa. Montella prova il tutto per tutto e inserisce anche Muriel e Nolito, ma nessuno dei due riesce a incidere veramente. L'ultima palla gol capita in realtà al Deportivo con Borges che calcia dalla distanza ma colpisce il palo. Finisce 0-0, è un pareggio che non serve proprio a nessuno.