Prova opaca della squadra di Valverde che sceglie il turnover e non va oltre il pareggio. I galiziani giocano una grande partita: sotto per due volte, rimontano nel finale.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Il Barcellona non brilla, il Celta Vigo sì. Ernesto Valverde rivoluziona la squadra in vista della finale di Coppa del Re contro il Siviglia di sabato prossimo. Finisce 2-2, un pareggio che va pure stretto ai galiziani: i ragazzi di Unzué giocano una grande partita contro i primi della Liga.

Le reti di Dembélé e di Jonny nel primo tempo, poi Alcacer e Aspas fissano il risultato sul 2-2. Barça a corto di idee e di fiato. Con tante seconde linee e con Messi in campo solo per gli ultimi 30’, non gira. Formazione cambiata, e di molto, che vanta pure un piccolo record: era dal 2002 che non si vedevano i blaugrana senza un canterano in campo. Sono passati 16 anni: anche questo è un simbolo di cambiamento.

Il Barcellona centra il 40esimo risultato utile consecutivo in Liga ma impatta ancora al Balaidos: qui non vince dal 2015. Per il titolo c’è ancora tempo: rimane a portata di mano, ora è tempo di pensare alla Coppa del Re.

FINAL #CeltaBarça 2-2



¡Iago Aspas empata in extremis un partidazo en Balaídos! pic.twitter.com/8Y04MNECdZ — LaLiga (@LaLiga) April 17, 2018

Liga, Celta Vigo-Barcellona: fiammate improvvise

Valverde punta sul turnover nel turno infrasettimanale di Liga. Messi e Suarez sono in panchina. Si scalda subito la partita: prima il Celta Vigo va vicino al gol con Gomez, poi dall’altra parte ecco la botta di Paco Alcacer bloccata dal portiere Alvarez. Il match va avanti a fiammate: palo di Paulinho e contropiede Celta: Mendez conclude a giro, pallone che tocca il legno ed esce. I galiziani sembrano più pericolosi e attaccano con continuità. Valverde si arrabbia in panchina: la difesa blaugrana balla troppo.

Alla mezz'ora ter Stegen fa una grande parata ancora su Mendez. Barça salvato dal suo capitano di serata. Al 36' finalmente Dembélé: primo gol in Liga per l'ex Dortmund. Palla persa dalla difesa del Celta, Paco Alcacer regala l'assist al numero 11 per l'1-0. La squadra di Unzué va sotto, ma non molla. I suoi vanno solo in verticale, ogni volta che lo fanno sono pericolosi. E così al 45' ecco il pareggio: Jonny Castro si fionda in area sul pallone messo dentro alla perfezione da Maxi Gomez e fa 1-1. Tutto in equilibrio alla fine del primo tempo.

La ripresa

Messi inizia il riscaldamento, serve lui per accendere il Barcellona. Il Celta Vigo invece ci prova sempre a testa bassa: Jozabed si divora il 2-1, palla fuori di un soffio. Quanta qualità lì davanti per i galiziani. Al 60' fuori Coutinho e dentro la Pulce: fischi del Balaidos, il dieci non segna qui dal 2013. Valverde toglie anche André Gomes, un fantasma, al suo posto Sergi Roberto.

Qualcosa cambia subito: passano 3’ ed ecco il nuovo vantaggio del Barcellona. Semedo per Paulinho, il brasiliano spinge in rete, ma per ultimo tocca Paco Alcacer. Iago Aspas però non molla mai: va via in contropiede, Sergi Roberto gli si attacca alla maglia e lo stende. Rosso diretto per chiara occasione da gol. Barça in dieci e in apnea negli ultimi minuti.

Non è finita: ter Stegen esce male sul cross di Emre Mor, Iago Aspas con il corpo (e un po' con il braccio) la spinge dentro. Fortunato lo spagnolo, ma il gol è sicuramente meritato. Ter Stegen si riscatta sul tiro di Boyé nel finale, 2-2 che va stretto al Celta.