Mauro Icardi da record. Nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A, l'attaccante argentino ha segnato un gol nel 4-0 dell'Inter sul Cagliari (di Cancelo, Brozovic e Perisic le altre reti) e ha raggiunto quota 25 reti in campionato. Battuto quindi il record di marcature in un singolo torneo stabilito la scorsa stagione, quando si fermò a 24.

Icardi non segnava da tre partite, contro Milan, Torino e Atalanta non era stranamente riuscito a esultare. Non che le occasioni gli fossero mancate, soltanto nel derby si era visto annullare un gol per fuorigioco millimetrico e si era divorato due palle gol incredibili.

Si è sbloccato a San Siro contro il Cagliari di Lopez che veniva dalla vittoria per 2-1 sull'Udinese. Il gol di Icardi permette all'Inter di tornare alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta e riprendersi il terzo posto a quota 63 punti a +2 su Lazio e Roma.