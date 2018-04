Ormai non c'è neanche più bisogno di ricordarle quelle parole. Le dichiarazioni rilasciate da Gigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus sono diventate quasi un ritornello che tutti conoscono a memoria. Su quello sfogo è tornato l'ex portiere, tra le altre, di Parma Inter Sebastien Frey, che nel 2015 ha appeso i guanti al chiodo dopo l'esperienza in Turchia con il Bursaspor.

Posso capire la rabbia visto che probabilmente ha giocato la sua ultima Champions League, ma non capisco l'eccesso. Gigi è la bandera della Juventus e della Nazionale italiana, un'immagine simile non è bella. Quando lascerà il calcio, la gente dovrà ricordarsi cosa ha fatto in campo e non di queste dichiarazioni. Per me ha esagerato.