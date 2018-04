Formula 1, Joe Verstappen: "Mio figlio deve pensare di più"

Il padre del pilota della Red Bull interviene ai microfoni di Ziggo Sport

un'ora fa

Max Verstappen di nuovo al centro delle critiche dopo il sorpasso azzardato a Sebastian Vettel al 14° giro del Gran Premio di Cina. Una manovra scellerata che ha penalizzato evidentemente il tedesco della Ferrari, mentre il giovane pilota della Red Bull ha pagato con una penalità di 10 secondi, che non gli ha impedito di chiudere al quinto posto alle spalle del campione del mondo Lewis Hamilton. Al termine della gara, il ventenne olandese ha ammesso l'errore:

Per me quelle di oggi è una lezione di vita

"It's a life lesson" - Max Verstappen reflects after a clash with Vettel earned him a 10s penalty#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/ffH7tMgZtJ — Formula 1 (@F1) April 15, 2018

Sulla vicenda è intervenuto in queste ore anche il padre di Max, Joe Versatappen. Ai microfoni di Ziggo Sport, l'ex pilota di Formula 1 (8 stagioni per lui, e 107 Gp disputati), si è espresso così sul sorpasso in Cina: