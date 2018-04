Una stringa nel codice sorgente del gioco sembrerebbe indicare l'imminente arrivo della modalità Coppa del Mondo sul videogame targato EA Sports.

un'ora fa di Luca Guerra

Una modalità Coppa del Mondo in arrivo su FIFA 18? Tutt'altro che una possibilità remota. Almeno a leggere le anticipazioni fornite da alcuni cacciatori di dati del videogame diffuso da EA Sports, presto circolate in rete. I Mondiali di Russia, ai quali l'Italia non prenderà parte complice la clamorosa eliminazione per mano della Svezia, potrebbero essere la ciliegina sulla torta del gioco di simulazione calcistica che appassiona milioni di persone.

FIFA 18, un codice di gioco fa pensare ai Mondiali di Russia

L'ipotesi è stata rilanciata dal tabloid inglese The Sun: a supportarla la foto di un codice sorgente del gioco, scovata da alcuni dataminer, nella quale si leggono poche ma inequivocabili parole. "Free FIFA World Cup Pack" la dicitura riportata. Una stringa che per gli esperti coincide con l'arrivo prossimo di un contenuto aggiuntivo che la Electronic Arts dedicherebbe ai Mondiali in calendario dal prossimo 14 giugno in Russia.

Incredible scenes. Incredible drama. This is the #FIFAeWorldCup.



The action continues live ➡️ https://t.co/mBafvhJsVD pic.twitter.com/eyrlkn43c2 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 14, 2018

Il World Cup 2018 Pack di FIFA 18 potrebbe essere disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nelle prossime settimane. La novità fondamentale starebbe nella gratuità del contenuto: non è infatti la prima volta che la Electronic Arts elabora una modalità Coppa del Mondo, ma in precedenza il contenuto dedicato ai Mondiali era stato sempre venduto separatamente.

FIFA 18, arrivo la modalità gratuita Mondiali di Russia?

L'idea che a un videogame creato ad hoc per la Coppa del Mondo possa subentrare un contenuto liberamente scaricabile online non appare peregrina se applicata a FIFA 18: quella che al momento resta una voce non è stata confermata dalla Electronic Arts e non è escluso che la definizione "Pack" faccia riferimento a un pacchetto FUT (FIFA Ultimate Team).

FIFA 18, c'è Cristiano Ronaldo sula copertina del gioco

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, sarebbero confermate le anticipazioni filtrate nelle scorse settimane che raccontavano delle attività di spin off portate avanti dalla EA Sports. Al momento sul World Cup Pack 2018 resta un enorme punto interrogativo: agli appassionati del simulatore calcistico non resta che attendere novità ufficiali per sapere come vivere davanti a schermo e joystick i Mondiali di Russia.