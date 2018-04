L'ex attaccante francese si scaglia contro il brasiliano: "Al posto di un tifoso del PSG sarei infuriato".

52 condivisioni

2 ore fa

Il PSG ha umiliato il Monaco con un incredibile 7-1 e ha vinto la Ligue 1 per la settima volta nella sua storia. Alla festa non ha potuto partecipare la stella della squadra di Unai Emery, quel Neymar acquistato in estate dal Barcellona per 222 milioni di euro.

L'ex Santos è in Brasile per recuperare dopo l'intervento chirurgico per la frattura al quinto metatarso del piede destro rimediata lo scorso 25 febbraio contro il Marsiglia. Nel momento in cui i suoi compagni salivano sul tetto della Francia e festeggiavano al Parco dei Principi, lui pensava a tutt'altro e non faceva nulla per nasconderlo.

Neymar era impegnato in una partita di poker online con alcuni amici, resa pubblica su Instagram. I tifosi ovviamente non l'hanno presa benissimo e sui social hanno iniziato a beccarlo, ma anche il club non ha gradito questo pubblico disinteresse.

Dugarry duro su Neymar: "Un egoista"

Anche l'ex attaccante francese Christophe Dugarry ha parlato di Neymar a RMC e lo ha criticato duramente: