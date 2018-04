I bavaresi travolgono le Aspirine e tornano in finale dopo un anno: segnano Lewandowski (doppietta), Muller (tripletta) e Thiago Alcantara. Inutili i gol di Bender e Bailey.

0 condivisioni

26 minuti fa

Il Bayern Monaco continua a cullare il sogno Triplete. Alla BayArena la squadra di Heynckes umilia il Bayer Leverkusen con un 6-2 e vola in finale di Coppa di Germania dove affronterà lo Schalke di Domenico Tedesco o l'Eintracht Fraconforte di Niko Kovac, futuro allenatore dei bavaresi.

Dopo appena 10 minuti i campioni di Germania sono già avanti 2-0 grazie alla doppietta di Robert Lewandowski. Sembra l'inizio di una passeggiata, ma al 16' Bender accorcia le distanze dopo un batti e ribatti in area. Il Leverkusen ci crede, continua ad attaccare e a creare palle gol ma sbatte contro un Ulreicht strepitoso.

A inizio ripresa arriva il tris del Bayern con Muller che davanti a Leno non sbaglia. Al 59' viene annullato un gol per fuorigioco a Bender, al 60' Thiago Alcantara cala il poker. C'è ancora spazio per altri due gol di Thomas Muller, intervallati da una punizione perfetta di Bailey. Il Bayern Monaco va in finale, il Bayer Leverkusen saluta la competizione a un passo dall'atto conclusivo.