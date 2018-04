Calciomercato: il Real Madrid spinge per Salah, il Liverpool resiste

Secondo la stampa spagnola, i Blancos vogliono l'egiziano per sostituire Bale. Ma il Liverpool punta i piedi per tenerlo. Mido: "È pronto per il Bernabeu".

di Daniele Minuti

Non c'è dubbio che Mohamed Salah sia il protagonista assoluto di questa stagione. L'ala arrivata a Liverpool dalla Roma nella scorsa sessione estiva di calciomercato ha avuto un impatto impressionante (e per certi versi inaspettato) sin dal suo approdo il Premier League. L'ex giallorosso ha una media realizzativa impressionante, è già a quota 40 gol stagionali in tutte le competizioni e guida la classifica della Scarpa d'Oro davanti a cecchini del calibro di Messi, Lewandowski, Cavani e Cristiano Ronaldo. Con le sue prestazioni Salah ha trascinato il Liverpool fino alla semifinale di Champions League dove sfiderà proprio i suoi vecchi compagni della Roma. Ma in un'estate che sarà segnata anche dal Mondiale in Russia, l'egiziano potrebbe essere anche uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Perché su di lui sembra esserci il Real Madrid. Salah è nel mirino del Real Madrid Calciomercato: il Real Madrid vuole Salah, il Liverpool resiste La notizia circola ormai da qualche giorno e nelle ultime ore è stata rilanciata dai media spagnoli. Secondo Don Balon ci sarebbe addirittura già un accordo di massima fra l'entourage del giocatore e la dirigenza delle Merengues. Ma dall'Inghilterra ribattono. L'Express infatti conferma l'interesse del Real Madrid per Salah, anche perché i Campioni d'Europa dovranno sostituire Bale nella prossima finestra di calciomercato visto che il gallese è sul punto di lasciare la Liga. Ma a quanto riportato dal quotidiano inglese, il Liverpool sta facendo di tutto per trattenere la sua stella. L'intenzione dei Reds sarebbe quella di rinnovare e ritoccare il contratto dell'egiziano per evitare un nuovo caso Coutinho. Del possibile passaggio di Salah al Real ha parlato un suo connazionale (anch'esso con un passato fra le fila dei capitolini): Mido. L'ex giocatore dell'Ajax ha commentato le indiscrezioni incoronando l'attaccante del Liverpool. Salah è il più forte giocatore egiziano di sempre ed è pronto per fare il salto di qualità. Nel Real Madrid sarebbe perfetto. Al momento sono soltanto voci, ma dopo un ciclo vincente è probabile che in casa Real Madrid ci possano essere grossi cambiamenti dal punto di vista della rosa. E chissà che il prossimo regalo di Perez ai suoi tifosi non sia l'uomo che sta stupendo l'Europa con i suoi gol.