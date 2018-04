Bundesliga: lo Schalke 04 vince il derby, Tedesco festeggia in curva

Bundesliga, VAR protagonista in Mainz-Friburgo: rigore... all'intervallo

Und nach dem Tor geht es bei #M05SCF direkt in die Halbzeit: Der @1FSVMainz05 befindet sich gegen den @scfreiburg auf der Siegesstraße. Die ersten 45 Minuten nachlesen 👉 https://t.co/we56yZxSUw pic.twitter.com/1b8b2yM0Xt

Con questi 3 punti il Mainz sale a quota 30 e aggancia al terzultimo posto in classifica proprio il Friburgo e il Wolfsburg. Alle loro spalle ci sono Amburgo (22) e Colonia (21), davanti l'Hannover a 36.

De Blasis prende il pallone sotto braccio e dagli undici metri batte Schwolow. Al 78' il portiere del Friburgo regala palla a Quaison che serve De Blasis per il 2-0 finale.

A quel punto inizia un lungo conciliabolo tra il direttore di gara e il VAR Bibiana Steinhaus che porta all'assegnazione del rigore. La scena diventa comica perché i giocatopri ospiti sono già scesi negli spogliatoi. E quindi che si fa? L'arbitro li richiama uno per uno sul terreno di gioci tra l'incredulità generale.

Secondi finali del primo tempo, Brosinski mette in mezzo e Kempf devia nettamente il pallone col braccio. L'arbitro Guido Winkmann però non fischia il rigore e manda tutti negli spogliatoi. La svista è gigantesca.

Il rigore più strano della storia del calcio tedesco. Così il nostro Pietro Nicolodi ha definito il penalty assegnato al Mainz contro il Friburgo nel Monday Night della 30esima giornata di Bundesliga . Il perché non è difficile da capire.

L'arbitro Winkmann fischia la fine del primo tempo, poi viene richiamato dal VAR e assegna il rigore: giocatori costretti a tornare in campo.

