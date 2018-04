Botta e risposta tra il difensore bianconero e il comico ligure.

41 minuti fa

Ha iniziato Maurizio Crozza, ha proseguito Medhi Benatia. Non se le sono mandate a dire il difensore della Juventus e il comico ligure. Nasce tutto dalle parole del centrale bianconero rilasciate dopo il ritorno dei quarti di Champions League contro il Real Madrid: "Come uno stupro", riferito alla decisione dell'arbitro Michael Oliver di assegnare il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo per l'1-3 finale. Durante la trasmissione "Fratelli di Crozza", in onda sul canale Nove, Crozza ha detto:

Benatia, ma sai cos'è uno stupro? Occhi a come usi le parole, sei tu che hai fatto un'entrata del c***o al 93'. Se però vuoi provare e farti un'idea di cosa sia, il prossimo fallo in area prova a ficcartelo nel c**o

La replica del marocchino è arrivata su Instagram:

Se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto. Imbecille testa di c***o, non fai ridere nessuno