Serie A, Lazio-Roma: 5 fotogrammi per descrivere un derby bloccato

Serie A, ecco gli arbitri della 33^ giornata: Fabbri per Crotone-Juve

Il programma del turno infrasettimanale prosegue alle 20.45 con tutto il resto delle partite in programma: spiccano Crotone-Juventus (Fabbri), Fiorentina-Lazio (Damato), Napoli-Udinese (Calvarese) e Torino-Milan (Maresca). Lo spareggio salvezza tra Spal e Chievo è assegnataìo a Massa.

Neanche il tempo di rifiatare e ci si ributta subito in campionato: martedì 18 aprile Inter-Cagliari aprirà la 33^ giornata di Serie A , 14^ del girone di ritorno. La Lega ha di conseguenza ufficializzato le designazioni degli arbitri: la sfida di San Siro è affidata a Pasqua.

Pubblicate le designazioni per la 14^ giornata del girone di ritorno

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK