Il Brasile passeggia sulla Russia: in gol Miranda, Coutinho e Paulinho

VAR, polemiche dall'Inghilterra: "Rovinerà il Mondiale in Russia"

Mancavano pochi minuti al fischio d'inizio della partita tra Mashuk-KMV Pyatigorsk e Angusht, terza divisione russa, quando sulla pista d'atletica che costeggia il campo compare un orso. Sì, un orso. Procede lentamente verso il centro del campo affiancato dal suo addestratore, alle sue spalle ci sono le due squadre schierate. Inizia a incitare il pubblico presente sugli spalte e consegna addirittura il pallone all'arbitro. Le speaker della squadra ci scherza su e propone di farlo diventare una mascotte ai Mondiali di Russia 2018. Hanno invece pochissima voglia di scherzare le numerose associazioni di animalisti che in queste ore stanno condannando questa usanza.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK