I titoli dei quotidiani sportivi di oggi si concentrano sulla domenica di Serie A. Protagonisti assoluti Donnarumma con la sua parata su Milik e la Juventus che vola a +6 sul Napoli.

La domenica di Serie A ha regalato pochi gol, ma non poche emozioni. La Juventus ha vinto in casa, rifilando un netto 3-0 alla Sampdoria, grazie anche ad un ottimo Douglas Costa autore di ben tre assist. I bianconeri ora, grazie al contemporaneo 0-0 del Napoli a San Siro contro il Milan, salgono a sei punti di vantaggio in classifica e vedono avvicinarsi il settimo scudetto consecutivo.

Emozioni non sono mancate anche nel derby della capitale tra Lazio e Roma, finito però a reti inviolate così come il match di San Siro tra Milan e Napoli. Un risultato che non aiuta entrambe nel raggiungimento dei propri obiettivi. Nella rassegna stampa italiana ci si concentra soprattutto su questi eventi, senza tralasciare le grandi notizie che arrivano dagli altri campionati.

Nella rassegna stampa estera, invece, è tempo di verdetti già in alcuni campionati: in Francia si celebra il titolo del Psg, in Inghilterra quello del Masnchester City - regalato dallo United sconfitto 0-1 in casa propria dal West Bromwich Albion - mentre in Spagna ancora nessun titolo: i quotidiani iberici celebrano però, in prima pagina, la vittoria del Real Madrid sul Malaga propiziata dalla meravigliosa prestazione di Isco.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Gigio sei un mago, Juve 6 da Scudetto"

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport spazio al miracolo di Donnarumma che ha salvato il risultato contro il Napoli all'ultimo respiro. Poi al centro anche il richiamo alla Juventus che con la vittoria di ieri allunga in testa alla classifica grazie anche alla magnifica partita di Douglas Costa, autore di tre assist. Spazio anche allo 0-0 tra Lazio e Roma e alla vittoria della Premier League da parte del Manchester City.

Corriere dello Sport: "Che Juve che Gigio!"

Anche il quotidiano romano apre in prima pagina celebrando il miracolo di Donnarumma e l'importante vittoria Scudetto della Juventus di Allegri. In prima pagina però spazio anche al derby tra Lazio e Roma, alla vittoria della Premier League del Manchester City e anche alla vittoria di Ricciardo in Formula 1.

Tuttosport: "Douglas 6 grande"

Chiudiamo la rassegna stampa nazionale con il quotidiano torinese che in prima pagina mette Douglas Costa. L'eroe bianconero di giornata che ha praticamente trascinato alla vittoria la Juventus nel 3-0 sulla Sampdoria che porta i bianconeri a +6 sul Napoli e sempre più vicino al settimo Scudetto consecutivo.

As: "Isco reinò en Malaga"

Il quotidiano spagnolo apre celebrando il centrocampista madrileno che con un gol e un assist ha consentito al Real Madrid di avere la meglio della squadra di Jose Gonzalez e continuare così a sperare nel secondo posto davanti all'Atletico Madrid. Spazio anche ai colchoneros che vincono 3-0 contro il Levante e celebrano il 100° gol del Nino Torres con la maglia dell'Atletico.

Marca: "Por arte de magia"

Anche Marca celebra la grande prestazione di Isco contro il Malaga che regala alla squadra di Zidane tre punti importantissimi per continuare a sperare nel secondo posto. Anche qui, nel taglio alto,spazio al traguardo storico di Fernando Torres che con il suo 100° gol con la maglia dei colchoneros aiuta i suoi nell'importante vittoria per 3-0 contro il Levante.

L'Equipe: "Au Septièm ciel"

In Francia, prima pagina dell'Equipe dedicata, ovviamente, al trionfo in campionato del Paris Saint Germain di Emery che con il 7-1 sul Monaco si laurea per la settima volta nella sua storia campione di Francia e vola "al settimo cielo". Spazio anche all'importante vittoria del Marsiglia che sale a 66 punti e sogna la qualificazione in Champions League.

The Sun: "Mancs a lot José"

Il Sun apre celebrando anche il Manchester City di Guardiola, campione d'Inghilterra grazie alla sconfitta interna del Manchester United di Mourinho contro il WBA. Lo Special One regala così la Premier League alla rivale cittadina con quattro turni d'anticipo.