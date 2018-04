Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi torna a parlare. Solo pochi giorni fa denunciava le minacce ricevute e il clima di ostilità creatosi attorno alla classe arbitrale, oggi a Radio Uno si sofferma sull'eventualità che agli arbitri venga tolto il 2% dei voti in Consiglio Federale e nelle assemblee elettive:

Si tratta di un principio democratico, l'arbitro deve votare. Ma sembra che qualcuno voglia intromettersi e mettere le mani sui direttori di gara. Il 2% è un'attribuzione residuale, privarcene vorrebbe dire che ognuno si sentirebbe in diritto di mettere bocca sulla crescita della classe arbitrale, sulle designazioni e le sue mondalità, sull'organizzazione in generale. Togliere l'indipendenza e la terzietà agli arbitri potrebbe portare a una nuova Calciopoli. La Serie A non vuole riconoscerci questo 2%, la decisione di togliercelo gioverebbe solo alla Serie A