EA Sports rilascia dieci nuove carte "Man of the Match", di cui ben otto in versione European: spiccano Dzeko, CR7, Koke e Payet.

3 ore fa di Massimiliano Rincione

La Roma si gode Edin Dzeko anche su FIFA 18. Il bosniaco, autore di una prova sontuosa nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, viene omaggiato da EA Sports con una nuova carta EMOTM dall'overall di 88. Terza uscita speciale per il centravanti ex Manchester City, che oltre alla versione oro raro 84 può vantare una card IF 86 ed una "European Man of the Match" 87, figlia dell'altra fantastica performance continentale nella sfida di ritorno degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk.

Grandissima soddisfazione dunque per la Roma, molto attiva anche sul campo degli e-Sports. Tra le altre nove carte MOTM rilasciate su FIFA 18 non si può non menzionare un pazzesco Cristiano Ronaldo 97, autore del gol - su rigore - che ha evitato al Real Madrid i supplementari nella sconfitta interna contro la Juventus. Spiccano anche gli 86 di Ramsey, Koke e Payet, protagonisti nelle varie sfide di Europa League tra andata e ritorno dei quarti di finale.

Edin Dzeko sigla il primo gol di Roma-Barcellona. La marcatura messa a referto, assieme alla splendida performance, gli varranno una nuova carta EMOTM.

Completano lo schieramento i tre MOTM europei dall'overall più basso, con Rafinha, Alexander-Arnold e Lainer, fermi su un 82 per il brasiliano e due 76 per i terzini di Liverpool e Salisburgo. E i due Man of the Match "normali"? Altri non sono che Al-Ghannam dell'Al-Faisaly e Al-Ghamdi dell'Al-Ittihad, protagonisti nel massimo campionato dell'Arabia Saudita.

FIFA 18: quali papabili per il TOTW 31?

Poco più di due giorni ci separano intanto dall'uscita del Team of the Week 31 di FIFA 18. Difficile al momento capire quali potranno essere le scelte di EA Sports per la squadra di questa settimana, anche se è probabile che vengano inseriti almeno Douglas Costa e Olivier Giroud. Con un triplo assist ed una doppietta decisiva i due calciatori si ergono infatti a nomi caldissimi in vista di mercoledì pomeriggio, con la selezione della squadra IF che potrebbe vantare anche Thiago Alcantara ed uno tra Di Maria e Lo Celso.