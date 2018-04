Caso Rooney, lo psichiatra: "Rischia di finire come Gascoigne e Best"

Martedì 17 aprile alle 22.55 il quarto appuntamento con "Michele Dalai: Due di Uno" (in replica mercoledì 18 aprile alle 00.00, venerdì 20 aprile alle 14.00 e alle 00.15 e sabato 21 aprile alle 22.15 su Fox Sports HD).

La foto della quarta puntata di "Due di Uno" è stata scattata nel pomeriggio in cui Vinnie Jones e Paul Gascoigne si ritrovarono a contatto , un contatto molto e forse un po’ troppo intimo. Quando Jones prende le parti intime di Gascoigne e le stringe. " Due di uno-Gascoigne & Jones ", è la quarta puntata del programma di storytelling condotto da Michele Dalai in onda da domani, martedì 17 aprile alle 22.55 su Fox Sports HD (canale 204 di Sky).

"Due di Uno" è la storia di una fotografia e quella della quarta puntata è veramente famosa. Potrebbe essere una locandina come la pubblicità di un film comico . È diventata un simbolo, un poster, una maglietta. La storia della quarta puntata è fatta di calcio inglese, di calci, di troppe birre, di duri e di minacce, di bulli e vittime, di criminali e altri che hanno criminalmente dissipato il patrimonio di talento che avevano in dote, che lo hanno sprecato.

