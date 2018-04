Il portierone rossonero pubblica un video ironico su Instagram e fa infuriare i tifosi del Napoli: inondati di insulti i suoi profili social.

Una parata che ha del miracoloso. Nessuna esagerazione, basta vederla per rendersi conto del gesto tecnico da fuoriclasse assoluto di Gigio Donnarumma. Correvano i minuti finali di Milan-Napoli, il risultato era sullo 0-0 quando la palla è arrivata a Milik. Il polacco era a pochi metri dalla porta, liberissimo di calciare. Sembrava una rete fatta, ma il suo mancino si è infranto incredibilmente contro la manona del portiere rossonero.

Che non ha vissuto una domenica facile. Lui, di Castellammare, è stato insultato per tutta la partita dai tifosi ospiti arrivati a San Siro e nel post partita ha dichiarato: "Mi dispiace perché non ho mai detto nulla contro il Napoli, anzi. Ho sempre detto che è un piacere guardarli giocare, spero vincano lo Scudetto. Non capisco cori simili contro di me, il Napoli è la squadra della mia città".

Ma oggi Donnarumma ha pubblicato un video su Instagram che sicuramente non aiuterà a ricucire il suo rapporto con la piazza azzurra. Il classe '99 scherza e si rivolge allo zio, tifoso del Napoli: "Scusa zio, non l’ho fatto apposta. Volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito". E poi l'insulto "vafamm...". In questi minuti i social network del portierone sono stati letteralmente presi d'assalto da tifosi del Napoli che lo stanno inondando di insulti.